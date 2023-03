Hindi ako Concert King – Daniel

Ang bongga lang ni Daniel Padilla dahil ang dami niyang kinanta sa ‘G! Kapamilya’ show nila sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong Saturday, huh!

Live na live ang pagkanta ng boyfriend ni Kathryn Bernardo at may musical director pa siya, si Marvin Querido, na kilalang madalas na makasama nina Martin Nievera, Vice Ganda, at iba pa, sa mga concert.

Ang biro nga nina Joshua Garcia, Zanjoe Marudo at Eric Nicolas na kasama rin sa show na ‘yon, Concert King na nga raw si Daniel.

Pero sa interview namin sa kanila, na mapapanood sa Thursday sa ‘Anything Goes’ show namin sa Abante TeleTabloid, nilinaw ng anak ni Karla Estrada na hindi siya Concert King.

Ayaw nga raw niyang tawagin siyang ganoon. Hindi raw talaga.

In fairness, mabait talaga si Daniel at ayaw niyang magmukhang inaagaw niya ang titulong ‘yon na nakakabit siyempre kay Martin, huh!

Nakakabilib talaga ang ugali ni Daniel dahil kung iba lang ‘yon, aba, baka ipinangalandakan nang sila ang new Concert King, ‘noh?!

‘Yun na!

Aktor nagbenta ng kotse, ari-arian

May pinaghahandaan kayang negosyo o kung anuman ang kilalang aktor na ito dahil may nakapagtsika sa amin na ibinenta niya ang isa niyang mamahaling sasakyan at may iba rin daw siyang mga ari-arian na gustong i-dispose?

Naku, isa si aktor sa masasabing suwerte pa rin dahil kahit hindi na siya bata compared sa ibang mga leading man, aba, may guaranteed contract pa rin naman siya sa TV network kung saan siya belong, huh!

Baka naman kaya sobra-sobra na ang properties ni aktor at mas gusto niyang maging ‘liquid’ na ang mga ‘yon kaya niya dini-dispose?

Well, matanong nga si aktor kapag nakita namin dahil magiging visible uli siya sa press at sunod-sunod ang mga proyekto niya ngayon.