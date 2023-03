Hanep ang Splash Brothers! Steph Curry, Klay Thompson nagsalpak ng tig-5 three points

NAG-DELIVER ng tig-limang 3-pointers ang Splash Brothers at sinagasaan ng Golden State ang Houston 121-108 Lunes ng gabi sa Toyota Center.

Tumapos si Stephen Curry ng 30 points, 7 rebounds, 5 assists, bumakas ng 29 si Klay Thompson sa Warriors (37-36) na nasa sixth spot sa West kalahating laro sa unahan ng Mavericks (36-36).

May 17 points pa si Jonathan Kuminga at 11 points, 10 rebounds kay Kevon Looney. Nag-ambag si Draymond Green ng 8 markers, 7 boards, 7 dimes.

Umiskor ng 13 pataas ang limang starters ng Rockets pero na-outscore sa fourth quarter 37-28.

Nagsumite ng 21 points, 12 rebounds si Tari Eason, may 20 points si Jalen Green sa home team. May tig-17 markers sina Kevin Porter at Jabari Smith na kumalawit pa ng 11 boards. (Vladi Eduarte)