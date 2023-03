Halik ng ahas

Nakita ko sa panaginip ko na nasa ilalim ako ng tubig, parang hindi naman daw hirap na huminga at nakikita ko lang ay ‘yung sinag ng araw sa ibabaw ng tubig.

Hindi ko sigurado kung ‘yun ba ay dagat o ilog, pero pagtingin ko sa paligid ko ay may nakita akong ahas. Sobrang laking ahas na akala mo ay lumilipad lang sa ilalim ng karagatan dahil mabagal ang galaw. Habang papalapit ‘yun sa akin, unti-unting lumiliit ‘yun tapos ay dinikit ‘yung labi niya sa noo ko na parang hinalikan ako. Ano kayang pinapahiwatig nito? Nahihiwagaan ako. Salamat.

Nanzo

Isa ang ahas sa mga common dream, lalo pa nga’t isa ito sa pinakamatandang mythological symbol sa lahat ng kultura sa mundo. Marami itong kinakatawang kahulugan, at isa rin sa common ay ang transformation at pagsisimula muli o new beginning.

Sinasabi rin na may kinalaman ang panaginip na ito sa toxic at poisonous behavior ng dreamer, pero sa kabilang banda ay may koneksyon din sa kalusugan at healing.

Pwedeng sinasabi nitong mayroong poisonous element sa buhay mo na kailangan mong alisin para gumaan ang iyong pakiramdam. Maaaring siya ang kumakapit sa iyo o ikaw mismo ang ayaw siyang mawala, kahit alam mong hindi naman maganda ang dulot niya sa iyo.

Kung hindi ka nag-panic sa iyong panaginip o hindi natakot, sinasabi nito na may time ka pa para maayos ang problemang ito o behaviour sa toxic na taong nasa buhay mo.

Ang size ng ahas na nakita mo ay may koneksyon din sa kung ganao ka kaapektado sa taong pilit na isinisiksik ang sarili niya sa iyo.

Ang paghalik naman sa iyo ng ahas ay nangangahulugan na pakiramdam mo ay kulang pa rin ang iyong ginagawa ngayon – maaaring may koneksyon sa trabaho o negosyo. Pwede ring sinasabi nito na kulang ka pa sa paghahanda. At kailangan mong buohin ang iyong sariling identity.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatcher@gmail.com