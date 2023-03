DOST ilulunsad epektibong pampaganda, gamot sa balat

Ilulunsad ng Department of Science and Technology (DOST) ang dalawang produkto na umanoy epektibong pampaganda at gamot sa balat sa darating na Hulyo.

Kamakailan, nakipagtulungan si Doralyn Dalisay, isang Balik Scientist, sa local pharmaceutical firm na Maridan Industries, Inc. upang bumuo ng solusyon sa pagpapasigla ng balat na tinatawag na Skivios.

Ayon sa DOST, makakatulong ito sa pagtugon sa mga problema at impeksyon sa balat.

Pinondohan ng DOST ang isang proyekto, kung saan ang Unibersidad ng San Agustin sa Iloilo City ay nakipagtulungan sa Maridan Industries upang bumuo ng lokal na pinagkukunan ng mga inobasyon sa kagandahan at kalusugan mula sa mga pharmaceutical na gamot hanggang sa mga herbal, beauty at skin products.

“By improving scientific infrastructure, like the three laboratories at the University of San Agustin, we introduce new avenues for innovation and product development for the benefit of local industries,” batay sa pahayag ni DOST Leah Buendia.

Sinabi ni Buendia na lubos na hinihikayat ng DOST ang tripartite partnerships sa pagitan ng gobyerno, industriya at akademya, upang mapangalagaan ang pagbabago ng kapaligiran at magkaroon ng pagkakataon na kumita ang mga lokal na negosyo.

Ayon pa sa DOST, ang Unibersidad ng San Agutin ay ang tanging biobank sa bansa na may higit sa 3,000 mga sample ng good bacteria na nakolekta ng Balik Scientists at mga mananaliksik.

Ang mga mabubuting bakterya na ito ay naani mula sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas na may layuning makabuo ng mga antibiotic.

Anang DOST, ang mga produkto ng Skivios tulad ng facial toner at facial serum na ilulunsad sa Hulyo ay maaaring gamitin bilang isang skin-care at makeup routine, at maaari ding ilapat bago matulog.

Habang ang Kadios, isang produktong agrikultural ng Ilonggo, ay sinasabing ginagaya ang ilang kondisyon ng balat ng tao.

Ayon sa isa pang Balik Scientist na si Jonel Saludes, may natural na antibiotic ang kadios (Cajanus cajan).

Naunang nagtrabaho sina Saludes at Dalisay kasama ng isa pang kumpanya, ang GalenX, para sa pagbuo ng Honelle Wound Gel na gawa sa medikal na grade honey upang makatulong na labanan ang impeksyon sa sugat. (Dolly B. Cabreza)