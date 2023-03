Dedma kina James, Issa: Nadine todo flex ng lambingan kay Christophe

Queen of aesthetics talaga si Nadine Lustre!

Mga simpleng bagay, na kapag nagdaan na sa kanyang mga mata, kamay, nag-iiba ang dating. Kumbaga, nagiging class, o nagmumukhang art talaga.

Anyway, sa latest vlog ni Nadine na ‘A Cute Weekend’ malabo mo ngang ikumpara ang YouTube channel niya sa mga channel ng ibang artista, na todo effort talaga na mag-interview, gumaw ang iba’t ibang content, concept.

Si Nadine kasi, ang mga ganap lang sa buhay niya, na hindi nga ginamitan ng mga magagandang anggulo ng kamera, pasadong-pasado na sa mga fan niya.

Mapapansin mo nga na kahit ang mga ilaw, o sound, kapos na kapos. Pero, kahit ganun, para kang nanonood ng isang short film, na aabangan mo talaga ang mga susunod na eksena.

At siyempre, sa weekend na `yon ni Nadine, na habang ang buong bayan yata ay pinupulutan sina James Reid, Issa Pressman, kampanteng-kampante lang si Nadine sa piling ng kanyang dyowang si Christophe Bariou.

Ang sweet nga na magkasama silang nagpi-prepare ng breakfast, lumalafang na masaya, ha! At siyempre, sarap panoorin kung paano lambingin ni Nadine ang dyowa niya.

Nang magpunta nga sila sa isang lugar, panay ang kulit ni Nadine kay Christophe. Pinu-focus ang mukha ng lalake sa kamera, na may kasama pang pagkurot ng pisngi.

Siyempre, makikita rin sa vlog na `yon ang bonding/collab nila ni Bretman Rock, ha! Parehong makulit, at parehong mahilig sa art ang dalawa, kaya kuwela talaga.

Well, nakakakilig ngang makita na super flex si Nadine sa dyowa niya, ha! At feel na feel mo talaga ang natural high na nararamdaman niya. Kaligayahan na ngayon lang tuluyang nilalantad ni Nadine.

Well, kung paano laitin, talakan sina James at Issa ng mga netizen, mababasa mo naman na puro papuri ang mensahe kina Nadine at Christophe, ha!

Say nga ng mga faney:

“Nakaka-relax. Ang genuine din ng peacefulness ng weekend mo.”

“What a peaceful life. Gusto ko ganyan din everyday ang ginagawa ko. No stress. We love you Nadine and Christophe.”

“Healthy relationship suits you better.”

Marami rin ang pumupuri sa kakaibang style ng vlog ni Nadine, na walang script, walang ingay, walang masyadong salita.

Pero siyempre, may mga humihirit pa rin na sana next time, mas malinaw, mas may chikahan ang mapanood nila. (Dondon Sermino)