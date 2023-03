Asukal cartel titiba ng P7B sa tongpats: Escaler firm, 2 pa ‘tinataga’ mga buyer – Hontiveros

Tinatayang P7 bilyon ang maaaring kitain ng tatlong sugar importer dahil sa pagbebenta ng mahal na asukal sa bansa kahit nabibili lang ito ng mura sa abroad, ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

Ang tatlong importer na binansagan ni Hontiveros na bumubuo ng cartel ay ang All Asian Countertrade ni Michael Escaler, Sucden Philippines Inc. at Edison Lee Marketing Corporation.

Ayon kay Hontiveros, isang industrial user ang lumapit sa Department of Agriculture (DA) noong nakaraang linggo para hilingin na makapag-import ng asukal sa Thailand dahil mas mura roon pero sinabihan daw ni DA Undersecretary Domingo Panganiban ang kompanya na bumili sa tatlong trader na pinangungunahan ng kompanya ni Escaler.

“All Asian, according to my sources, initially quoted a wholesale price of P85 per kilo. Why is this price so appalling?” wika ni Hontiveros sa isang press conference nitong Martes.

“You can actually buy refined sugar wholesale for P25 per kilo in Thailand. Kung matino kang importer, you know that you would already get a decent profit if you sell sugar at P61, bayad na doon ang warehousing, duties, handling, at may maayos ka na na profit of P8 per kilo per industry standard at a wholesale price point of P61,” paliwanag pa niya.

Sa P85 na presyo ng All Asian, may “super profit” na umano ang kompanya ng P24 bawat kilo.

Ang tatlong trader lamang ang binigyan ng permiso na umangkat ng 440,000 tonelada ng asukal kaya P10.5 bilyon ang kikitain nila rito. Maari pa itong umabot ng P14 bilyon kung idagdag ang P8 standard profit.

“Selling it at P85 is nothin­g short of outrageous. Parang tumama ka ng 50 times sa super lotto ng hindi ka man lang tumataya,” ani Hontiveros.

Pero dahil nagkasundo ang tatlong trader na ibenta ng mas mababa sa P80 ang bawat kilo ng asukal, aabot sa P7 bilyon ang kikitain nila kung P77 ang bawat kilo.

Nagdesisyon si Hontiveros na isiwalat ang impormasyong ito habang hindi pa nagsisimulang imbestigahan ng Senate Blue Ribbon committee ang isyu. (Dindo Matining)