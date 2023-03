Aldin Ayo dehins tatablahin FiberXers

NILINAW ni Converge head coach Aldin Ayo na hindi niya iiwan sa ere ang kanyang koponan sa kabila ng mga ugong-ugong na paalis na ito.

“I signed a multi-year contract, and ang objective naman namin is to develop these players,” sey ni Ayo matapos matsugi ang FiberXers sa quarterfinals laban sa San Miguel kamakailan.

May reputasyon na rin si Ayo na palipat-lipat at hindi nagtatagal sa isang team, ngunit nilinaw niya na kuntento siya Converge.

“I’m planning to settle down here and work for them,” ayon kay Ayo.

“Kung ano ‘yung gusto nila mangyari sa team, the coaching staff will make sure na makuha namin kung ano ang gustong ma-achieve ng management.” (Cyreel Zarate)