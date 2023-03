9th UNTV Cup: Trailblazers buhay pa, pinatalsik Defenders

Mga laro Huwebes: (Paco Arena/Manila)

3:00pm — AFP vs PNP

4:30pm — DENR vs Judiciary

BUHAY pa ang asam na makalaro sa quarterfinals ng OP-OMS Trailblazers matapos kalusin ang Senate Defenders, 89-87, sa 9th UNTV Cup nitong Linggo sa Novadeci Convention Center sa Quezon City.

Kinapitan ng Trailblzers sina Robert John Faundo, John Aljard at Paul Carbajal para pagpagin ang Defenders at ilista ang 5-4 card, kasalo nila ang GSIS Furies sa fourth at fifth place ng penultimate day, double-round eliminations.

Kinalos naman NHA Home Masters ang GSIS Furies, 102-95, para hawakan ang no. 3 seed.

Nagtala si Alvin Vitug ng 28 markers, walong rebounds, tatlong assists, dalawang steals at isang block para sa Home Masters na may anim na panalo sa siyam na laro.

Dahil sa pagkatalo, laglag na sa kompetisyon ang Defenders (4-5).

Samantala, magkasalo sa top spot ang Judiciary Magis at AFP Cavaliers tangan ang tig 6-2 record, pakay nilang masiguro ang dalawang outright semis berth pagharap nila sa defending champions DENR (4-4) at PNP (4-4), ayon sa pagkakasunod.

Sa quarters, maglalaban ang third hanggang sixth placer ng round robin kung saan ang top two placer ay sasampa sa semis. (Elech Dawa)