5 centenarian sa Albay tumanggap ng tig-P150K

Limang lady centenarian o mga lolang umabot na sa 100-taong gulang ang tumanggap ng tig-P50,000 mula sa pamahalaang lokal ng Albay at tig-P100,000 naman mula naman sa national government.

Kasabay ng pagdiriwang ng National Women’s Month ngayong buwan, inanunsyo ni Albay Governor Greco “Grex” Lagman, ang limang lola na naabot ang kanilang centennial years at personal na inabot ang tulong ng provincial government sa mga ito, kasama ang mga kawani ng Department of Social Welfare and Development.

Ang mga nasabing centenarian ay mula sa bayan ng Daraga at Camalig at mula sa Lungsod ng Legazpi. Sa caption ni Lagman, bukod sa awarded cash ay may kalakip ding certificate ang mga ito.

“We awarded to the three lady centenarians 50k pesos gift each from the Provincial Government of Albay (PGA) as well as Certificates of Recognition sa to these beautiful Centenarians of Daraga and Legazpi

Ayon din sa gobernador, nang tanungin kung ano ang sikreto sa mahabang buhay, payo raw ng mga lady centenarian ang pagdarasal at pagkain nang tama pati na rin ang pagiging masaya sa buhay.

Bukod sa natanggap mula sa Albay Provincial Government, makakatanggap din ang mga centenarian ng P100,000 mula sa gobyerno alinsunod sa Centenarians Act of 2016 o RA 10868. (MJ Osinsao)