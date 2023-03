Zubiri dinaga, mga cong hinarang sa Cha-cha hearing

Nabulilyaso ang pagdalo ng grupo ng kongresista sa hearing ng Senado sa Charter-change nitong Lunes matapos bawiin ni Senador Robinhood Padilla ang imbitasyon sa utos ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Sabi ni Padilla, chairman ng Senate committee on constitutional amendments, sinabihan siya ni Zubiri na kailangang respetuhin ang inter-parliamentary courtesy kaya dapat bawiin ang imbitasyon.

“Malungkot pero hindi naman po masama ang loob kasi ako po ay soldier. Kailangan ‘pag sinabi ng commander ko, susunod po ako. Malungkot ako hindi natuloy dahil gusto ko talaga mag­kabakbakan e… natural lang ang mag-debate. Kaya nga may pulpito e,” wika ni Padilla.

Kinumpirma naman ito ni Zubiri pero bilang pagtugon daw sa panawagan ni Cavite Rep. Elpidio “Pidi” Barzaga Jr. na magkaroon ng ceasefire sa word war ng Senado at Kamara sa Cha-cha.

Dismayado naman si House committee on constitutional amendments chairperson at Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez sa pagbawi ng imbitasyon dahil naghanda pa naman siya upang idepensa ang Resolution of Both House­s No. 6 na naglalayong bumuo ng Constitutional Convention para masusugan ang 1987 Constitution.

Sabi naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez, nagkausap sila ni Zubiri at nangako itong magiging bukas ito sa panukala ng Kamara de Representantes sa Cha-cha.

“SP Migz personally assured me that he will keep an open mind on the move by the House of Representatives to institute economic reforms through constitutional amendments,” sabi ni Romualdez. (Billy Begas/Dindo Matining/Eralyn Prado)