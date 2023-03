Wetpaks ni Maricel bet na bet ni Dina 

Sarap panoorin ng vlog ni Maricel Soriano, lalo na kapag ang mga kasabayan niya sa showbiz ang kanyang iniinterbyu. Ang bongga nga kapag throwback ang topic nila, dahil ang dami mong malalaman sa pinagdaanan nila.

Sa latest vlog ng Diamond Star, guest niya si Dina Bonnevie. Siyempre, binalikan nila ang pagsasama nilang tatlo ni Snooky Serna sa ‘Underage’, na sabi nga nila, kahit may mga hindi sila napagkakasunduan noon, kapag sinabing shooting, nandoon silang tatlo.

At wish nga nila na magsama silang tatlo sa isang chikahan, dahil siguradong riot nga raw ‘yon.

Sabi nga ni Dina, “Ang maganda noon, even naman now, pag nagwu-work tayo, para tayong magkakapatid.”

Anyway, isa nga sa ‘kaaliw na kuwento ni Dina na hindi niya malilimutan ay ang wetpaks ni Maricel. Hindi raw niya makalimutan na kapag sumasayaw sila, at liyad na liyad ang puwet ni Maricel, na ang tambok nga raw at ala-Pia Moran, ha!

Siyempre, kilig na kilig si Maricel sa tanong niya tungkol sa mga nakasamang aktor ni Dina, tulad nina Gabby Concepcion at Alfie Anido (RIP).

Sabi ni Maricel, sobrang bagay nga raw noon si Dina sa dalawang ‘yon.

“Siyempre si Alfie, na-meet ko siya after Miss Magnolia. Siyempre gandang-ganda siya sa akin. Nagka-in love-an na kami.

“Pero no’ng nag-shooting kami ng ‘Katorse’ pumlacing (placing) ang Gabby. Pumorma-porma rin.

“Sabi ko, ‘Gabby, he’s (Alfie) already courting me!

“Eh, di nagsuntukan silang dalawa sa harapan ko!

“Sabi ni Direk Joey Gosiengfiao (RIP), ‘Hoy, malandi kang Bikolana ka! Pinag-aawayan ka ng mga lalake, feel na feel mo naman.’ Sabi ko, ‘Ha? What are you saying Joey? I don’t even know!” chika ni Dina.

“Pero hindi, kasi naging sila naman ni Sharon. Pero, Gabby and I are good friends. Kahit ikaw naman, naging kaibigan mo rin si Gabby.

“Pero ang malungkot doon, pumanaw na si Alfie. ‘Di ba dapat kasama natin siya sa ‘Underage’.”

Anyway, si Mark Gil nga ang ka-partner ni Maricel sa ‘Underage’, at kasama rin si Jimi Melendez (tatay ni Konsehal Aiko Melendez), kaya sabi ni Maricel, “Alam mo doon ko nakita na mabilis lang talaga ang buhay!”

Well, ang sarap ngang panoorin kapag mga beteranong artista ang nag-uusap. Ang saya-saya nilang tingnan.

At yes, abangan din ang pagsabak ni Dina sa YouTube, ha! (Dondon Sermino)