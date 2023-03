Tyler Herro binalikat Miami laban sa Detroit

NILISTA ni Tyler Herro ang 10 sa kanyang 19 points sa final 3:20 at kinumpleto ng Miami ang rally para itumba ang Detroit 112-100 Linggo ng gabi.

Isang laro na lang ang Heat (39-34) sa likod ng Nets (39-32) para sa sixth seed sa East. Iho-host ng Miami ang Brooklyn sa Linggo (araw sa Manila).

“This is going to be our March Madness and April Madness,” giit ni Heat coach Erik Spoelstra. “The opportunity is right in front of us, and that’s all you can ask for at this part of the season. We’re going to have to fight for it.”

Sa tres ni Herro ay umagwat ang Miami 101-98. Pagkatapos ng tig-isang bucket nila ni Jimmy Butler, isa pang 3 ang pinakawalan ni Herro tungo sa 108-98.

Tumapos si Butler ng 26 points, 10 assists, may 22 markers, 10 rebounds si Bam Adebayo.

Giniyahan ng 22 points, 13 rebounds ni James Wiseman ang Pistons. (Vladi Eduarte)