Trisha Tubu, Adamson pagdidiskitahan UP

Standings W L

DLSU 6 0

NU 5 1

UST 5 2

AdU 4 2

FEU 3 4

Ateneo 2 5

UP 1 4

UE 0 7

Mga laro Miyerkoles: (MOA Arena)

12:00nn — Adamson vs UP

2:00pm — La Salle vs NU

IBABALING ng Adamson University ang kanilang sama ng loob sa kanilang pakikipagtuos kontra University of the Philippines sa 85th UAAP women’s volley tourney eliminations bukas, Miyerkoles, sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Matapos ang tatlong sunod na panalo ngayong season, natisod ang Lady Falcons sa kanilang huling asignatura kontra sa league-leading La Salle sa four sets.

Sa kabila ng pagkatalo, sasandalan pa rin ng koponan ni head coach Jerry Yee sina Trisha Tubu, Khate Santiago at Lucille Almonte.

Nasa 4-2 ang standings ng Adamson at nais nilang tapusin ang first round na nasa Final Four race pa rin.

Samantala, ang Lady Maroons ay kagagaling lang din sa talo sa kanilang “Battle of Katipunan” matchup sa Ateneo Blue Eagles kamakailan. (Cyreel Zarate)