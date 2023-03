Tikman! Eat-all-you-can mangga alok sa Zambales!

Bukod sa hilaw at maasim asim at partner ang alamang ay naglalaway rin tayo sa matamis na mangga na talaga namang pati buto ay hindi makakaligtas sipsipin! Kaya naman para sa mga mangga lovers diyan, may good news ang Zambales para sa inyo.

Ang eat-all-you-can na mangga ay isa sa kaabang-abang na event sa paparating na Dinamulag Festival sa Zambales.

Mabubusog ka talaga sa dami ng available na mangga sa nasabing okasyon at hindi lang hilaw o hinog ang nakahanda para sa iyo dahil kahit ano rito sa dalawa ay pwedeng-pwedeng tikman.

Sa post ng Zambales Tourism sa kanilang opisyal na Facebook page, nakasaad na sa halagang P150 lamang ay pwedeng-pwede mo nang ma-enjoy ang paborito mong mangga sa loob ng 30 minuto! O ‘di ba?! Paniguradong uuwi kang nakangiti sa experience na ito.

Kaya naman kung ready ka at gustong-gusto mo talaga ay huwag na magpahuli dahil available ang nasabing offer sa limitadong oras. Gagawin ito sa April 28 hanggang 30 sa Dinamulag Festival grounds!

Ano pa ang hinihintay mo? Mag-schedule na biyahe sa Zambales! (MJ Osinsao)