Summer season simula na

Idedeklara na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa mga susunod na araw ang pagsisimula ng summer season dahil sa pagtatapos ng pag-iral ng hanging amihan ngayong linggo.

Ayon sa Pagasa, makikita na ang indikasyon ng panahon ng tag-init tulad ng paghina ng northeast monsoon o hanging amihan at ang pagpasok ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean o tinatawag na easterlies.

“The northeast monsoon or “amihan” season may end this week, which will signal the start of the warm and dry season in the country” pahayag ng Pagasa.

Samantala, makakaranas pa ng kalat kalat na pag-ulan sa loob ng susunod na 24 oras ang extreme northern Luzon kabilang ang Batanes Babuyan Islands habang maaliwanas na panahon naman ang iiral sa malaking bahagi ng bansa.

Wala ring nakikita ang Pagasa namabubuong sama ng panahon sa loob ng susunod na tatlong araw. (Tina Mendoza)