SFELAPCO naisalba madilim na Pasko ng mga taga-Pampanga

Iginiit ng Department of Energy (DOE) na naisalba ang mga residente ng San Fernando, Pampanga sa madilim na Pasko noong nakaraang taon nang aprubahan nito ang aplikasyon ng San Fernando Electric Light and Power Company (SFELAPCO) para sa Emergency Power Supply Agreement (EPSA).

Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy na pimamumunan ni Senador Raffy Tulfo, binanggit ni DOE Assistant Secretary Mario Marasigan na ang SFELAPCO ay hindi miyembro ng Wholesale Electricity Spot Market (WESM) nang maghain ito ng EPSA para sa GN Power.

Nag-apply ang SFELAPCO ng EPSA sa DOE dahil nakatakda nang mapaso ang Power Supply Agreement nito sa AP Renewables Inc. (APRI) noong Dis­yembre 25, 2022 matapos itong upuan ng Energy Regulatory Commission (ERC) sa loob ng 10 taon.

“Isa po sa konsiderasyon na binigay ng DOE, which took us a lot of discussion is kung hindi sila direct member sa WESM at magte-terminate by December 25 iyong kanilang PSA, wala po silang mapagkukunan ng supply,” wika ni Marasigan.

Idinagdag ni Marasigan na nag-isyu ang DOE ng anim na buwang exemption noong December 23, sa pagsasabing “Magpapasko pa naman po noon. Ayaw po naming mawalan ng supply ng kuryente sa San Fernando.”

Binigyan ng DOE ang SFELAPCO ng anim na buwang exemption para mabigyan ito ng panahong makumpleto ang Competitive Selection Process (CSP) para sa susunod na power generator. “One way, we recognized within the said timeframe ituloy nila ang competitive selection process,” ani Marasigan.

Sa parte ng ERC, sinabi nitong puwede nang ipatupad ng SFELAPCO ang kasalukuyang singil batay sa bagong EPSA dahil nakakuha na ang kompanya ng certificate of exemption mula sa DOE.

Bago rito, sinabi ni Jose Lazatin, SFELAPCO senior vice president at general manager, na ang pasya nitong ipatupad ang nakabimbing power supply agreement (PSA) ay bahagi ng pangako nitong magbigay ng matatag at abot-kayang supply ng kuryente para sa consumers nito sa City of San Fernando.

Ipinaliwanag ni Lazatin na pumasok ang SFELAPCO sa kasunduan sa APRI noong Disyembre 5, 2012, at nag-apply para ito’y maaprubahan ng ERC noong Enero 2, 2013. Ngunit hindi kinilos ng ERC ang nasabing aplikasyon hanggang ngayon.