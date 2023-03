Sarah kinilig… Asawa ko pinakamaganda – Matteo

Guest performers ang mag-asawang Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo sa coronation night ng ‘Kadalag-an Queen 2023’ na isa sa main events ng 25th Kadalag-an Festival ng Victorias City, Negros Occidental.

Unang nag-perform si Matteo at nang awitin niya ang ‘Don’t Know What To Do, Don’t Know What To Say’ para sa magagandang babae sa lugar na ‘yon, pero ang nangunguna raw sa mga ito ay ang kanyang misis na si Sarah.

“Para po sa lahat ng mga magandang babae dito sa Victorias. Siyempre ang number one ‘yung asawa ko, pangalawa lang muna kayo, ha!” sey ni Matteo.

After niyang kumanta ay ipinakilala niya ang kanyang misis sa mga Victoriahanons at muling sinabi sa mga ito na si Sarah ang pinakamagandang babae.

“Eto na po. Sabi ko kanina, ‘yung second pinakamaganda ang mga taga-Victorias dahil sasabihin ko ang pinakamaganda ang asawa ko,” intro ni Matteo kay Sarah na talaga namang tinilian ng audience.

“Wala kang choice, Love,” ang pabiro pero nakakakilig na reply ni Sarah.

Sinundan nila ito ng mga matamis na batian.

“Hi, Love!” pagbati ni Sarah kay Matteo.

“Hi, Bubba,” pagbati naman ni Matteo kay Sarah.

Walang humpay ang hiyawan ng mga Victoriahanons sa duet nina Matteo at Sarah ng ‘The Gift’ na sinundan naman ng mga nakakaindak na solo prod numbers ni Sarah.

Anyway, proud si Matteo sa kanyang kababata na si Mayor Javi Benitez sa mga nagawa nito sa Victorias City kahit wala pang isang taon itong nanunungkulan doon.

Wish nga ni Sarah na makabalik sa Victorias City para naman sa isang concert. Naku, sana matupad ni Mayor Javi Benitez ang hiling na ito ng Popstar Royalty. (Byx Almacen)