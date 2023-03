Regine sobrang na-happy… Ogie naka-hole in one

Si Ogie Alcasid na ba ang susunod na Tiger Woods?

‘Yan ang biruan ngayon ng mga malalapit sa singer-songwriter dahil naka-hole in one siya noong Sunday afternoon nang mag-golf sila ni Martin Nievera at ilang mga kaibigan.

Naganap sa Wack Wack Golf & Country Club sa Mandaluyong City ang historic event na ‘yon sa buhay-golfer ni Ogie.

Pati ang misis niya na si Regine Velasquez-Alcasid na nasa Amerika ngayon ay tuwang-tuwa nang malaman ang tungkol doon.

Kaninang umaga ay nakausap namin si Ogie at nagkuwento siya tungkol sa experience na ‘yon.

“Yes, this is the first time na naka-hole in one ako after 30 plus years (ng paggo-golf). I was with Martin, and my good friends Rubby Lugtu and Fred Yuson at Wack Wack Golf & Country Club.”

“Ang saya. Hanggang ngayon, feel na feel ko pa rin ‘yung saya sa pagkaka-hole in one ko.”

“The Wack Wack guys had a round of free drinks as a tradition ‘pag may naka-hole in one. I am still ecstatic!”

Photo courtesy Ogie Alcasid

Si Fred daw na nag-sponsor ng game ang nagpa-free drinks sa kanila dahil, “Si Fred kasi ang member na nag-sponsor ng game. Hindi kasi ako member ng Wack Wack. Sa Valley Golf ako member.”

Sa sobrang saya ni Ogie ay tinext niya kaagad ang kanyang misis.

“Tinext ko si Reg at sumagot naman agad kahit madaling araw no’n sa Amerika. Siyempre I want to share with my wife ‘yung good news. Reg was so happy!”

“They were on their way to Pechanga (Resort & Casino in Temecula, California para sa ‘Iconic’ show nila ni Sharon Cuneta) at ang saya ni Reg for me.”

Marami naman ang sobrang saya sa pagkaka-hole in one ni Ogie at ilan sa mga ‘yon ay ang mga kasamahan niya sa ‘It’s Showtime’ na sina Amy Perez at Jugs Jugueta.

Bongga! (Jun Lalin)