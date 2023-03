Putok batok ba? Try mo na ang lechon kawali burger

Unang kagat, super solve sa sarap agad? Ganyan nilarawan ang post ni Kath + Gene sa TikTok kung saan tampok ang paggawa nila ng kanilang sariling version ng lechon kawali burger.

Sabi ni Gene sa unang parte ng video na na-post sa @kathandgene account, nakita niya lang umano ito online kaya naman naisipan niya itong gawin at gayahin. Ipinakita niya ang buong proseso nang paghahanda nito. Mula sa sauce, baboy, cheese, at maging ang mismong pagchibog niya rito.

Normal na burger lang naman ito lalo na ang laman pero ang pinagkaiba lang ay imbes na tinapay ang buns na ginamit ay malutong-lutong na liempo!

Umani ito ng higit 1.5 milyong views, at libo-libong likes.

‘At syempre, ‘di rin nagpahuli ang madlang pipol sa kanilang mga comment.

Para kay @luisnathaniel_, ani, “Dagdagan lang ng lettuce, kamatis, and cucumber, healthy na yan.”

“First bite “wag muna lord” talaga,” kwelang hirit ni @anjormar1992.

“Siguro mas maganda kung air fried yung lechon or plant-based ‘yung patty or either way…pero ang sakit na agad ng batok ko…,” komento naman ni @SirKenKen.

“Grabe naman yan lodi baka ospital next after ko kainin yan! HAHAHHAHA,” hirit pa ng isa. (Moises Caleon)