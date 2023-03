Pinaka premature kambal nagdiwang ng unang birthday

Kung noon ay hindi inaasahang magtatagal pa ang kanilang buhay, ngayon ay nagdiriwang na sila ng unang kaarawan!

Ito ay sina Adiah Laelynn and Adrial Luka Nadarajah mula Ontario na kamakailan lang ay nagdiwang ng kanilang 1-year birthday.

Pinarangalan sila ng Guinness World of Records ng titulong “World’s most premature twins” sapagkat isinalang ang kambal na ito noong sila ay nasa ika-21 weeks o halos 4 na buwan pa lamang.

Ayon sa mga doktor ay ‘pregnancy loss’ umano ang kanilang case at wala na silang magagawa upang maisalba ito subalit ‘di ito binitawan ng kanilang ina.

“When I went into labour, the babies were denied all life-sustaining measures at the hospital I was admitted to and almost left to die. “No words could capture the emotional, mental and physical trauma we experienced in the moments that transpired.”

Ngayon, buhay na buhay at healthy ang naturang kambal. Ayon sa kanilang medical records, unang ipinanganak si Adiah na may bigat na 330 g at makalipas ang 23 minuto ay isinilang naman ang kanyang baby brother na si Adrial sa timbang na 420g.

Sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin ang monitoring ng mga medical specialists sa kambal. (Moises Caleon)