‘Pag mamalasin ka talaga! Nolan Arenado nahagip ng bola sa braso vs Cuba

NAG-EKSIT si Nolan Arenado sa fifth inning ng 14-2 win ng Team USA kontra Cuba sa semifinals ng World Baseball Classic nitong Linggo sa Miami matapos mahagip ng pitch sa braso.

Negatibo naman ang X-rays sa kamay ng St. Louis Cardinals third baseman.

Nangyari ang aksidente isang gabi matapos mabalian ng kanang hinlalaki si Jose Altuve nang tamaan din ng pitch sa quarterfinals match ng US at Venezuela.

Abante ang US 6-2 nang ilabas si Arenado.

“Nolan’s fine,” balita ni Team USA manager Mark DeRosa pagkatapos ng panalo. “I think he would have fought me on it if the score was different.”

Sa ikalawang sunod na taon, biyahe sa WBC final ang US. (Vladi Eduarte)