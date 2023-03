Open Billing lakas ng dating

NASILAYAN ang angas ng kabayong si Open Billing matapos manalo sa 2023 Philracom ‘Road To Triple Crown’ stakes race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Pang-anim sa largahan si Open Billing na nirendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema habang nagbabakbakan sa unahan sina top favorite Tell Bell at Going East.

Papalapit ng huling kurbada ay malakas na ibinuga ng race caller si Open Billing na rumeremate at nagbabadyang agawin ang unahan.

Pagdating ng rektahan ay nakakapit na sa unahan ang anak nina Top Billing at Open Slew at sa huling 150 metro ng karera ay nakaungos na ang winning horse.

Tinawid ni Open Billing ang meta ng may dalawang kabayo ang agwat sa pumangalawang Tell Bell.

Nirehistro ni Open Billing ang tiyempong 1:40.8 sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si Benjamin Abalos, Jr. ang P600,000 premyo sa event na suportado ng Philippine Racing Commission, sa pamumuno ni chairman Reli De Leon. (Elech Dawa)