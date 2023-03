Negosyante timbog sa P7.6M ‘tobats’

Kalaboso ang isang negosyante nang makumpiskahan ito ng nasa P7.6 milyong halaga ng umano’y shabu sa buy-bust operation sa Lucena City kahapon ng hatinggabi.

Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspek na si Andrian Sebu Saludez, alyas Ian, 34-anyos, na isa ring buy and sell agent ng mga motorsiklo at residente ng Immaculada Subd. Purok Narra sa Barangay Isabang sa nasabing lungsod.

Sa report ng Quezon police provincial office, dinakip ang suspek ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit-Quezon, Philippine Drug Enforcement Agency Region 4-A at Lucena Special Drug Enforcement Unit nang makatransaksyon nito ang isang undercover agent sa isang bakanteng lote malapit sa bahay nito bandang alas-12:30 nang hatinggabi.

Nasamsam dito ang 375 gramo ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P7,650,000.00.

Ayon kay P/Col. Ledon Monte, provincial director ng Quezon, nakatala ang suspek bilang high value individual (HVI) sa Quezon drug watch list at itinuturong panguna­hing drug personality na nag-o-operate sa Lucena City at mga karatig bayan. (Ronilo Dagos)