NEDA nilabas IRR ng Public Service Act

Inilabas na ng National Economic and Deve­lopment Authority (NEDA) ang Implementing Rules and Regulations (IRR) ng Republic Act No. 11659 o ang Amendments ng Public Service Act (PSA) nitong Lunes, Marso 20 matapos ang malawakang review at konsultasyon sa publiko, mga mambabatas, mga ahensiya ng gobyerno at stakeholder.

Ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang inamiyendahang PSA ang magsisilbing “landmark reform” para maging ideyal na investment hub ang Pilipinas at magbubukas ng maraming oportunidad at trabaho para sa mga Pilipino.

“The implementation of policies on competition and regulatory efficiency necessitates comprehensive and transparent consultations with key stakeholders and legislators to ensure that these remain faithful to public interest,” ani Balisacan.

Magiging epektibo sa Abril 4, 2023 ang IRR kung saan inalis na ang 40 percent foreign investment cap sa ilang industriya gaya ng airports, railways, expressways at telecommunications. (Aileen Taliping/Prince Golez)