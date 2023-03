NaTUPAD na pangako

Namahagi kamakailan ang Congressional District Office ng inyong Kuya Pulong sa Davao City ng ayuda para sa may halos 600 Dabawenyo na underemployed o nawalan ng trabaho.

Sa pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment (DOLE), muling naipagkaloob ang cash assistance mula sa Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (TUPAD) sa mga karapat-dapat na mabenepisyuhan nito.

Sa kabuuan, ang ating District Office ay nakapamahagi na ng ayuda mula sa TUPAD sa may 11,019 beneficiaries sa loob lamang ng limang buwan. Ito ay mula Oktubre ng nakaraang taon hanggang nitong buwan ng Pebrero.

Ang TUPAD ay programa na nagbibigay ng emergency assistance sa mga manggagawa na nawalan ng hanapbuhay, underemployed, o seasonal ang trabaho. Ang mga beneficiary ay babayaran ng sahod para magtrabaho sa minimum na 10 days pero hindi hihigit sa 30 days.

Kasama sa mga nakinabang sa ayuda na mula sa TUPAD ay mga Dabawenyo na vendor, sastre, school maintenance worker, hairstylist, barber, magsasapatos at mga senior citizen.

Tutulong ang TUPAD beneficiaries sa pagtatanim ng puno, community gardening, reforestation, paglilinis ng kalye at estero, pagpapaganda at paglilinis ng komunidad at mga tourist attractions sa Davao City.

Tulad ng lagi na naming ginagawa sa District Office, masusi naming kinilatis ang mga aplikante sa TUPAD para matiyak na ang mga karapat-dapat lang ang mabigyan ng ayuda.

Kung inyong matatandaan, uminit ang ulo ng inyong Kuya Pulong noon at nadismaya ng malaman na may mga nandaraya pala para makinabang sa TUPAD program.

Napag-alaman noon ng aming staff sa District Office na ang iba pala ay nabigyan ng ayuda na mula sa TUPAD kahit hindi naman kwalipikado. Ang mas nakakagalit, ang iba ay hindi lang isa kundi ilang beses pang nakakuha ng ayuda. Masaya pa silang nakapanglamang ng kapwa nila sa panahon na marami ang naghihirap.

Sa kabila ng mga ganitong nakakalungkot na pangyayari, hindi kami titigil na makipag-ugnayan sa DOLE para marami pang matulungang mga Dabawenyo sa pamamagitan ng TUPAD program. Gagawin namin sa abot ng aming makakaya na matiyak na ang mabibigyan ng ayuda sa TUPAD ay mga tunay na dapat tulungan.