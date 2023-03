Napapanahon ba ang Cha-cha?

Mainit ang usapin ng Charter Change (Cha-cha) sa Kongreso na layuning amyendahan ang ilang probisyon ng 1987 Connstitution partikular ang mga probisyong may kinalaman sa pagnenegosyo na magpapaangat sa ekonomiya ng bansa.

Hati ang posisyon ng mga mambabatas dahil sa magkakaibang pananaw kung may pangangailangan bang baguhin ang umiiral na Saligang Batas.

Nakalusot na sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas para sa Constitutional Convention (ConCon) para simulan ang pag-amyenda sa 1987 Constitution.

Pero hindi pare-pareho ang posisyon ng lahat ng nasa lehislatura dahil may mga mambabatas na malamig ang pagtanggap sa Cha-cha.

Iginiit ng mga kontra-ChaCha na walang matinding pangangailangan para gawin ito lalo na at hindi ito ang prayoridad ng Marcos Administration.

Mayorya ng mga senador ay hindi suportado ang Chacha at hindi anila kailangang magmadali dahil maraming mga panukalang batas na dapat tutukan para sa reporma at pagpapaganda ng ekonomiya ng bansa.

Isa na dito si Senador Alan Peter Cayetano na mas gustong tutukan ang pagpasa ng mga panukalang batas na makatutulong para umangat ang mga negosyo ng Pilipino sa halip na ang mga dayuhan.

Isa sa nais amyendahan ng mga pro-Cha-Cha ay ang economic provisions ng 1987 Constitution para luwagan ang mga paghihigpit sa mga dayuhang mamumuhunan at makapag-negosyo ng walang inaalalang mga polisya na magiging balakid para sa siyento porsiyentong business ownership sa Pilipinas.

Sa isang panayam noong Pebrero, sinabi ni Senator Cayetano na maraming mga panukalang batas para sa reporma at pagpapaganda sa ekonomiya sa halip na igiit ang ChaCha.

Iginiit ng Senador na maraming panukalang batas na kung maaprubahan ay makakamit ang target na pag-unlad ng ekonomiya sa pamamagitan ng mga lokal na mga negosyo.

Kabilang aniya dito ang inihain niyang Senate Bill No. 65 o ang Puhunan Tungo sa Kaunlaran (PTK) Act na layuning tulungang lumago ang negosyo ng mga lokal na negosyante sa pamamagitan ng pag-alalay at pagtulong sa kanilang kailangan para umangat ang mga negosyo.

Maraming mga maliliit na negosyanteng kabilang sa micro, small and medium scale enterprise (MSMEs) ang aangat kung ito ang uunahin ng mga mambabatas, bukod pa sa maraming trabaho ang malilikha para sa mga Pilipino.

Sinabi ni Cayetano na malaking abala kung ipipilit ang ChaCha lalo na sa mga panahong ito na bumabangon pa lamang ang bansa mula sa epekto ng pandemya at inflation.

Nilinaw ng Senador na hindi siya tutol sa ideya ng ChaCha kaya lamang aniya ay hindi pa masyadong hinog ang sistema ng politika sa bansa lalo na sa mga panahong ito.

Maaari aniyang simulan ang ChaCha kung nagawa na lahat ang mga paraan para i-reporma ang mga sistema sa pagnenegosyo at kung inaaakalang hindi pa sapat ang mga ito ay saka galawin ang mga probisyon sa Konstitusyon na nais baguhin ng mga mambabatas.

Para naman kay Senator Bong Go, dapat ang mamamayan ang makinabang sa pag-amyenda sa Saligang Batas at hindi mga pulitiko o sa iilan lamang.

Hindi direktang inihayag ni Senator Go ang posisyon niya sa ChaCha bagkus ay sinabi nitong dapat siguruhing maisa-alang-alang ang interes ng mamamayan at unahin ang kapakanan ng mga mahihirap sakaling umusad ang pagpapalit sa ilang probisyon ng 1987 Constitution.

Ang posisyon naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ChaCha ay ang pagpapalit sa parliamentary system at federal at buwagin ang party-list system.

Bago bumaba sa puwesto ang dating Pangulo ay inihayag nitong dapat maagang simulan ng bagong administrasyon ang pag-amiyenda sa Konstitusyon subalit malamig ang posisyon dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Aaasahan po natin ang mga mainitang talakayan at debate sa usapin ng ChaCha sa mga darating na araw at abangan po natin ang resulta at kung ano ang mananaig– ang interes ba para sa kapakanan ng taongbayan o ang interes lamang ng iilan?