NAIA paksyon nagkabukulan sa human smuggling – Tulfo

Naniniwala si Senador Raffy Tulfo na may ‘turf war’ ang ilang ahensiya ng gobyerno sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) kaya binuking ang human smuggling sa paliparan.

Tinutukoy ni Tulfo ang paksyon ng Manila International Airport Authority, Bureau of Immigration, Bureau of Customs, Bureau of Quarantine at iba pang grupo sa NAIA.

“Away ‘to ng turf, nagkabukulan. Mabuti nga nagkabukulan, dahil kundi nagkabukulan hindi sana tayo nag-uusap ngayon,” anang senador sa hearing ng Senate Blue Ribbon committee.

Sa nasabing hearing, kinuwesityon ni Tulfo ang pagtawag ni Police Colonel Rhoderick Campo, chief ng National Capital Region Aviation Security Unit, kay Civil Aviation Authority of the Philippines acting Intelligence and Investigation Division chief Dionisio Robles na humiling na harangin ang pag-alis ng private plane na sangkot sa diumano’y human smuggling incident.

Dapat daw ay tinawagan ni Campo ang tower at ‘yong tower ang tatawag kay Major General Ricardo Banayat. Dahil doon, may hinala si Tulfo na may suhol na binigay sa mga awtoridad.

“Bakit? Sinadya na tawagan ang maling tao sapagkat, ang tanong, sa magkanong halaga?” ani Tulfo.

Hindi naman nagawang sumagot ng mga nabanggit na mga opisyal sa mga isyung ibinabato ni Tulfo sa pagdinig. (Dindo Matining)