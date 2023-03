Mercito Gesta sinilat former IBF champion

KUMALDAG ng pambihirang panalo si dating Filipino world title contender Mercito “No Mercy” Gesta nang silatin si dating IBF junior lightweight champion Joseph “Jojo” Diaz, Jr. sa pamamagitan ng 10-round split decision nitong Linggo (oras sa Pilipinas) sa Walter Pyramid sa California State University-Long Beach sa Amerika.

Pumabor kay Gesta ang dalawang huradong sina Alejandro Rochin (99-91) at Pat Russell (98-92), habang naging malayo naman ang tingin ni Pam Hayashida (97-93) para kay Diaz.

“He gave me a hell of a fight,” wika ni Gesta sa panayam ni Chris Mannix ng DAZN. “We gave the fans a good fight right here. I’m happy with the outcome. I’m a professional and a gentleman.”

Nailista ni Gesta ang ikatlo sa limang nagdaang laban nito at back-to-back na panalo at una ngayong taon, matapos ang mga panalo kina Robert Manzanarez at Joel Diaz Jr., habang nakuha nito ang technical draw kay Carlos Morales at 9th round knockout kay Juan Antonio Rodriguez.

Nabigyan ng pagkakataon si Gesta na sumabak bilang main event ni Golden Boy Promotions at chairman Oscar Dela Hoya matapos na ang orihinal na pinakatampok na laban sa pagitan nina Gilberto ‘Zurdo’ Ramirez (44-1, 30KOs) at Gabriel Rosado para sa light heavyweight bout ay napurnada dahil sa overweight issue.

Bago ang naturang laban, nauna nang napangakuan ni De La Hoya na ang mananalo ay kakaharapin si undefeated lightweight boxer Floyd Schofield, Jr. sa undercard bout nina Gervonta “Tank” Davis at Ryan “KingRy” Garcia sa Abril 22 sa T-Mobile Arena, Paradise sa Las Vegas, Nevada.

Sa kabilang banda, nalasap naman ni Diaz Jr. ang kanyang ikatlong sunod na kabiguan.

“This win means a lot to me. I started a new chapter in my life. We just had a baby. It’s such a blessing… to be a father. I won this fight not just for myself but also for our newborn baby,” pahayag ni Gesta na minsang nabigo sa WBA title at WBC Diamond kontra Jorge Linares sa unanimous decision noong Enero 2018 at IBF title kay Miguel Vasquez noong Disyembre 2012. (Gerard Arce)