Liza, Johnny Elorde bibisita sa PSA Forum

TAMPOK ang nagbabalik na Gabriel ‘Flash’ Elorde Boxing Awards Banquet of Champions sa Philippine Sportswriters Association Forum ngayong Martes, March 21, sa conference hall ng Rizal Memorial Sports Complex.

Ipagdiriwang ng Banquet of Champions ang 23rd anniversary sa Okada Manila Grand Ballroom ngayong Sabado, unang balik matapos ang tatlong taong pagkawala dahil sa COVID-19 pandemic, mangunguna sa guest list sina event organizers Liza at Johnny Elorde, at boxing brothers Giemel at Arvin Magramo na susubok sa World Boxing Organization regional titles bago ang awards night.

Imbitado rin ang papuntang world championships na Philippine juniors weighlifting team sa session na hatid ng San Miguel Corporation, PSC, Milo, POC at PAGCOR.

Naka-livestream ang Forum sa PSA Facebook page fb.com/PhilippineSportswritersAssociation at sa Radyo Pilipinas 2 Facebook page. (Vladi Eduarte)