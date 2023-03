International Master Michael Concio tigas

PINAGHARIAN ni International Master Michael Concio ang 2023 Balinas Open Rapid Chess Tournament na ginanap sa 2nd Floor Open Kitchen Foodhall sa Mandaluyong City nitong Sabado ng gabi.

Nakaipon si Concio ng 6.5 points sa event na ipinatupad ang 10 minutes plus 5 seconds increment time control sa seven rounds Swiss System competition.

Kaparehong puntos ni Concio sina International Master Daniel Quizon at National Master Mark Jay Bacojo subalit nang daanin sa tiebreak ay nagkampeon ang una.

Tinangap ni Concio ang P20,000 champion’s purse, naibulsa naman nina Quizon at Bacojo ang P10,000 at P7,000 para sa second at third, ayon sa pagkakasunod.

Sa huling laro ni Concio ay nakipaghatian ito ng puntos kay National Master Bob Jones Liwagon. (Elech Dawa)