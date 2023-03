Inigo tuloy lang ang pakikibaka sa Hollywood

Tuloy-tuloy lang daw ang mga audition ni Inigo Pascual sa Amerika pagkatapos na mapasama sa FOX TV series na ‘Monarch’ last year.



Tumagal lang kasi ng one season ang ‘Monarch’ bago ito kinansela ng FOX, pero marami ang nakapansin kay Inigo kaya lalo itong na-motivate na subukan pa ang suwerte niya sa Hollywood.



Ayon sa kanyang amang si Piolo Pascual, “He already had one foot out there. He’s been doing auditions and he’s getting call backs. Magandang sign iyon para sa kanya. I’m just happy that he’s making a name for himself out there.”



Isa rin daw sa ginagawa ni Inigo maliban sa mga audition ay ang pagsulat ng mga kanta. Balak daw ng binata na i-release ang new songs this year.



Sey ni Piolo, “Music is one of his passions at maganda nga’t hindi nawala iyon sa kanya kahit na malaki na ang interest niya sa acting. He’s writing new songs that he plans to release this year.



Masuwerte nga raw si Inigo dahil nabigyan siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang malaking TV network at maging co-star ang Oscar winner na si Susan Sarandon. Wish ng mga fan ni Inigo na makasama ito sa mga series na napapanood sa iba’t ibang streaming services.