Hirit ni Korina: Gerald nag-‘propose’ na kay Julia

Ang tungkol sa kasal ang inabangan ng mga fan sa interview ni Korina Sanchez kay Gerald Anderson. Mapapanood sa YouTube channel ng Net25 ang chikahan nilang ‘yon, na may 90,000 views na sa loob ng 16 oras, habang sinusulat ito.

Diretsang tanong ni Korina kay Gerald, “Kelan kayo ikakasal? Kakasal ka na ba? Nininerbiyos ka? Nilalamig ka yata?”

“Hindi naman! Hindi naman po!” sagot ni Gerald.

“Everything na ginagawa ko ngayon is because alam ko naman na malapit na ‘yon, ‘di ba? Hindi naman ako ‘yung 25 year old na, ‘Hindi trabaho muna ako, career muna ako’.

“Honestly, generally ang mga ginagawa ko sa career ko, sa showbiz, pagiging businessman, is leading up to that point!” pahayag ni Gerald.

Sundot ni Korina, “So, it’s gonna be Julia, you think? O hindi mo masabi?” “Siya talaga!” prangkang sagot ni Gerald.

Ang bongga nga ng reaksiyon ni Korina na, “Talaga ba? So, why you and Julia work?”

“Alam mo… you just know. You just feel na may nababago sa’yo. You feel na nag-iiba ang priorities mo, or mas nagiging malinaw sa’yo ang mga priorities mo.

“Alam mo ang kasabihan na you just know. Ang hirap mag-explain. Iba ‘yung feel. Iba ‘yung feel!” chika ni Gerald.

Hirit ulit ni Korina, “Ganiyan din ba ang napi-feel ni Julia? Baka ikaw lang ang ganiyan?”

“Sana… Pag na-interview niyo, papanoorin ko. Hahahaha!” natatawang sabi ni Gerald.

Sey ulit ni Korina, “Baka magulat siya, nag-propose ka na sa on the set.”

“Hahahaha!” patawa-tawang sagot lang ulit ni Gerald.

Pero hirit pa ulit ni Korina, “That sounded like a proposal to me!”

“Puwede! Hahahaha!” pagsang-ayon naman ni Gerald.

Oh, ‘di ba? Ang bongga ng chikahan na parang nag-propose na nga si Gerald kay Julia. Pero, tanong ulit ni Korina, “Are you engaged?”

“Ay, hindi pa!” sagot ni Gerald.

At sabi pa ulit ni Korina, “Well, Julia, that sounded like a proposal to me!”

Anyway, oo nga naman, again, parang proposal na rin ang naganap, ha! At chika na lang ni Korina, wala pa lang singsing, at dapat paghandaan na ‘yon ni Gerald, na dapat pag-ipunan, na dapat kumita pa ang gym (negosyon ni Gerald).

“Hahahahahaha!” patawa-tawang reaksiyon lang ni Gerald.

“Yes, kailangan pang dumami nito (gym!)! sabi pa rin ni Gerald.

Anyway, ang Julia-Gerald nga raw ang paborito ng mga basher, kaya laging trending ang mga photo ng dalawa. Paano nga ba hina-handle ni Gerald ang mga basher?

“Honestly, kahit medyo cliché siya pakinggan. That negative energy, I use it, and turn it to positive energy. It takes me so far… I don’t know kung may sense ‘yon? But I lasted this long sa industry, because of siyempre sa mga supporters, but because of the people saying na I can’t do something, o hindi ko kaya ito. Hindi ako magaling diyan. Hindi ito para sa kanya.

“Medyo weird ako. Pero that energy na ‘yan…

“At payo ko rin sa mga up and coming artists, huwag kayong matakot, o huwag bumaba ang pagkatao niyo, because ‘yun talaga ang uso ngayon. No matter kung ano ginagawa mo!”

Hindi raw siya nagbabasa, pero hindi raw maiwasan na may makikita pa rin siya.

“Minsan nga wala akong kinalaman sa picture, nando’n pa rin ako. Energy pa rin ‘yan na puwde mong gamitin!” sabi na lang ni Gerald.

Marami pa silang napag-usapan, pero ang kasal talaga, o ang parang proposal na nga ang markado sa lahat.