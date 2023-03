Fil-Am BMX rider Patrick Coo nakaipon ng 34 Olympic points

KONSOLASYON para sa Fil-American at dating Asian Junior champion na si Patrick Bren Coo ang nakamit nitong dagdag na 34 puntos para sa inaasam nitong silya sa 2024 Paris Olympics matapos sumemplang at mabigong muli makasungkit ng medalya sa ginanap na Thailand BMX Cup sa Bangkok, Thailand.

Nabigon makapagwagi muli ng medalya si Coo matapos itong sumemplang sa mismong finals ng Men Elite race ng UCI 2.1 Class event na ginanap sa Kamol Sports Park sa Bangkok.

“A very hard crash in Thailand Cup 2 elite men final, with hitting my head hard and injuries along the body we are not sure of so I will be heading back the Philippines to work with the sports medicine team. Thank you to all,” sabi nito. ”On the bright side 34 more points added to the Olympic chase ‼️ Let’s get to recovering,”

Ang 21-anyos na si Coo ay nawalan ng balanse at tuluyang sumemplang sa unang yugto ng kampeonato at tumapos na lamang na kulelat.

Hindi naman ito nagtamo ng malaking injury matapos mag-crash. (Lito Oredo)