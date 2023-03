Enrique sinusuwerte

Naku, kung sunod-sunod ang mga issue kay Liza Soberano, may good news naman kay Enrique Gil.

Nakita raw kasi na bumisita ang aktor saisang community ng mga katutubo sa may Olongapo.

Sa isang Twitter video na ibinahagi ng ilang netizen, makikitang ng financial help si Enrique sa residenteng nagkagulo sakanya.

Birthday rin kasi ni Enrique on March 30 at marahil ay pa-birthday na niya ‘yon sa mgataong nasa nasabing community.

May isang nag-post at sinabing, “Sharing is a blessing & a Gesture of Love. U really a person w good heart & good character u always put a smile on d faces of those who help even in simple ways. May God’s blessings poured upon u & May he covers his & protection all throughout ur life.”

Ang bait naman ni Enrique kaya for sure ay may balik na suwerte rin sa kanya ang ginagawa niyang pagtulong sa kanyang kapwa.

Mukhang marami naman talagang suwerteng dumarating kay Enrique dahil balita rin nakinakasa na raw ng GMA-7 ang isang series na pagbibidahan niya.

Ang bongga!