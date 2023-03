DonBelle may bagong series

Bago magtapos ang 2022, napag-uusapan na ang teleserye comeback ng DonBelle, ang isa sa pinakasikat na love team ngayon.

Wala pa ring detalye tungkol sa proyektong ‘yon nina Donny Pangilinan at Belle Mariano, pero last December, kasama na ‘yon sa omnibus trailer ng ABS-CBN at under Star Creatives group ‘yon.

Pero ngayon nga, ang mismong direktor na si Mae Cruz-Alviar na ang nag-post sa Instagram ng photo na kasama nita sina Donny at Belle at may caption na, “Here we go!”

Siyempre, dahil sa IG post na ‘yon ay lalong na-excite ang mga DonBelle fan. May pakiusap din ang ilan sa kanila. Sey sa comment, “No toxic third wheel po sana direk! No third wheel extra skinship please po. A different conflict would be nice and fresh.”

May nagpapasalamat at happy naman dahil si Direk Mae raw kasi ang hahawak ng bagong proyekto ng dalawa. So hindi malayong ang bagong teleserye ng DonBelle ay ngayong summer na.

‘Can’t Buy Me Love’ raw ang title ng bagong series nina Donny at Belle.

Patama kina James, Issa? Mga interbyu noon ni Nadine, naglalabasan

Kumbaga sa throwback, naglalabasan din ngayon ang past interviews ni Nadine Lustre. Pagkatapos na mag-viral ang zoom chikahan nina Iza Calzado at Nadine Lustre na nagbiro ang una na kunwari siya si Issa Pressman at nag-sorry kay Nadine, heto’t naglalabasan din sa social media ang podcast ng mag-BFFs na sina Gelli de Belen, Candy Pangilinan, at Carmina Villarroel sa ex ni James Reid.

Kino-konek ito ng mga fan na karamihan ay naniniwalang nang-traydor si James at ang magkapatid na sina Yassi at Issa Pressman kay Nadine.

Noon pa kasi nali-link sina James at Issa, kahit na mag-on pa ang JaDine. So feeling ng mga netizen at mga fan, totoo ang hinala nila noon pa, dahil sa holding hands photo ngayon nina James at Issa.

At mas nagkaroon ng kulay ngayon ang tanong ni Nadine, may halos isang taon na ang nakararaan kina Gelli, Candy at Carmina na, “Paano n’yo malalaman kung ang taong nakapaligid sa inyo ay very trustworthy?

“‘Yan ang problem ko. Hindi ko alam kasi, parang naa-attract ko ang mga maling tao.”

Tapos, dinugtungan pa ni Nadine na, “‘Yung experience ko, matagal ko na silang kilala. Kinilala ko naman sila. Pero, parang malalaman ko na na nag-break ng trust or may ginawa na hindi okey or baka in my back, meron palang ginagawa.”

Ilang beses na raw nangyari sa kanya ‘yon at matagal na raw niyang kilala ang mga ito. Kaya dahil dito, may mga netizen na nag-iisip na baka ang magkapatid na sina Yassi at Issa raw ang tinutukoy ni Nadine.

Sa isang banda, tahimik lang naman si Nadine pagdating sa James at Issa issue kahit talagang damay na damay ang pangalan niya sa sinasabing affair ng dalawa.

Kung tahimik lang si Nadine at obviously ay masaya lang sa kanyang boyfriend na si Christopher Bariou, iba naman ang K-pop star na si Nancy McDonnie na dapat ay magiging leading lady ni James sa isang serye.

Right after na umamin si James about Issa, nag-unfollow na raw ni Nancy ang actor-singer-manager sa Instagram.