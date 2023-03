Devin Booker nagmaktol! Phoenix Suns binuhusan ng OKC

HINDI itinago ni Devin Booker ang pagkadismaya pagkatapos ng 124-120 loss ng Phoenix Suns sa Oklahoma City Thunder Linggo ng gabi sa Paycom Center.

“We’re at the point in the season where every game counts,” bulalas ni Booker, via Duane Rankin ng AZ Central.

“So you just want to get as many wins as you can and I think we let one slip tonight.”

Nangulit ng 46 points si Booker, may 14 points at 13 assists si Chris Paul pero kinapos ang Suns (38-33). No. 4 pa rin sa West ang Phoenix pero kalahating laro lang sa unahan ng Clippers (38-34).

Sumabay ng 40 points si Shai Gilgeous-Alexander, may 20 si Lu Dort para ihatid ang Thunder sa panalo.

Nakatulong din sa Thunder ang panalo. Kumakapit ang OKC (35-36) sa No. 8, kalahating laro sa likod ng Warriors (36-36). (Vladi Eduarte)