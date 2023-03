Deadly kahit sa labas! Justin Brownlee swak pang-500 tres sa PBA

ISA pang record ang dinagdag ni Justin Brownlee sa resume ng kanyang PBA career.

Ang resident import ng Ginebra na ang 47th player sa kasaysayan ng PBA na nakaipon ng 500 3-pointers made.

Ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III, si Brownlee ang unang import na pumasok sa listahan.

Si Lamont Strothers (325) na ang isa pang reinforcement na may pinakamaraming naipasok mula long distance.

Sa huling laro ng eliminations hanggang quarterfinals ng PBA Governors Cup, kinumpleto ni Brownlee ang milestone.

Naka-isa siya kontra TNT sa pagtatapos ng elims, naka-tatlo kontra NLEX sa quarters nang sipain ng Gins ang Road Warriors 127-93 noong Linggo sa Smart Araneta Coliseum.

Nakaka-73 straight games na ang naturalized player ng Gilas na may at least isang 3 mula noong 2019 Governors Cup. Huli siyang nabokya sa labas ng arc noong Nobyembre 3, 2019.

Kontra NLEX, halos hindi nagsumite si Brownlee ng 14 of 20 clip – 9 of 11 sa first half – at 3 for 7 sa 3s. (Vladi Eduarte)