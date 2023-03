Bebot sa Florida 23 araw na tumakbo

Kung takbuhan lang ang usapan, wala ka sa bebot na ito! Siya si Megan Cassidy, 41-anyos mula Florida, US na kamakailan lang ay pinarangalan ng Guinness World of Records bilang ‘most consecutive days to run an ultra-marathon distance.’

Tumakbo si Cassidy ng halos 23 na araw. Nakapagtala si Megan ng distansyang 31.1 miles o katumbas ng 23-ultra marathon runs. Nagsimula siyang tumakbo noong ika-17 ng December hanggang ika-8 ng January.

Sey niya sa isang panayam, “Running every day like that, it’s not so bad because you keep up with it. There are days it got kind of lonely. But I’d wear a bib telling about what I was doing, and people loved hearing about it.”

Isa sa mga pagsubok na kanyang kinaharap ay pagkain. Kwento pa niya, “It was hard to eat enough calories in the first few days. Your brain tries to stop you from doing this so it tells you that you’re not hungry. I had to tell my boyfriend to make sure that I ate at least a quarter of a pan of lasagna every day.”

Nalampasan ni Megan ang dating record na 22 araw. Hirit pa niya, keri umano niyang higitan pa ng 23 days na kanyang nagawa subalit kailangan na niyang pumasok sa trabaho.

Talaga namang lodi sa lakas ng katawan at resistensya ang bebot na ito! (Moises Caleon)