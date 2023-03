BBM tutok sa problema ng mga magsasaka

Personal na gumagawa ng checking si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga report na ipinaparating sa kanyang tanggapan partikular sa mga bagay na may kinalaman sa mga magsasaka.

Ayon sa pangulo, ito ang kanyang paraan upang malaman kung tama ang mga dumarating na report sa kanya mula sa mga opisyal ng gobyerno.

Kinakausap aniya nito mismo ang mga magsasaka kapag may mga aktibidad ito sa mga probinsya.

Sinabi ng pangulo na hindi sapat na pagbasehan lamang ang mga report sa kanya ng mga opisyal kaya kailangan kausapin ang mga magsasaka upang masigurong naibibigay ang tamang serbisyong kailangan ng mga ito.

“Whenever I go outside of Manila, ‘yon ang ginagawa ko para naman malaman ko na tama naman ‘yong nire-report sa akin nationwide, kaya we have to do it,” anang pangulo. (Aileen Taliping)