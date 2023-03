Babawasan magkalat! Michele Gumabao, Creamline pagbabakasyunin F2 Logistics

Mga laro ngayong Martes: Game 2: Best of-3 Semis

(Mall of Asia Arena/Pasay City)

4:00pm — PLDT vs Petro Gazz

6:30pm — Creamline vs F2 Logistics

(Gazz, Creamline angat sa serye 1-0)

NAIS ng Creamline Cool Smashers magmartsa na agad sa finals ng 2023 Premier Volleyball Leage (PVL) All-Filipino Conference.

Para magawa ito, kailangang tapyasin nila ang paggawa ng mga error.

“I think we need to work on our errors, first and foremost, especially on our serves, so that concept that we had 11 errors, talagang medyo masakit iyun para sa amin, so kailangang mas tumatatag kami as the game goes by, we have to work on ourselves starting with practice, with training, and we have to keep working hard talaga,” wika ng 5-foot-9 opposite hitter na si Michele Gumabao patungkol sa kabuuang 29 errors nila kumpara sa 22 lamang ng F2 Logistics Cargo Movers sa Game 1 ng best-of-three semifinals na pinagwagian ng Creamline.

Naging malaking sandalan ng Cool Smashers ang 30-anyos na beauty queen volleybelle.

Pipilitin na nilang pag-empakehin ang Cargo Movers sa paluang magsisimula alas-6:30 ng gabi, habang target rin ng Petro Gazz Angels na makuha ang back-to-back finals stint kontra PLDT High Speed Hitters sa alas-4 ng hapon.

Lumikha ang dating De La Salle University Lady Spikers ng kabuuang 21 puntos mula sa 20 atake at isang block para segundahan ang mainit na laro ni back-to-back conference MVP Diana Mae “Tots” Carlos na kumana ng triple-double na 22 puntos lahat mula sa atake, kaantabay ang 17 digs at 15 excellent receptions.

Umaasa naman si F2 coach Regine Diego na makababalik na sa laro si Myla “Bagyong” Pablo para tulungan ang opensiba ng kanilang koponan matapos magkaroon ng leg cramps at dating injury sa tuhod. (Gerard Arce)