Aliw! Gitara ginawang alambre ang string

Kung gitarista ka rin, for sure maii-stress ka rito!

Umani ng kwelang mga reaction online ang larawang ipinost ng user na si ‘Gitaristang gala’ kung saan makikita ang isang gitara na tila pak na pak ang kapal ng strings na gawa sa alambre.

Caption nito, “Basic chords lang takot ka! ‘yung gitara:”

Humakot ito ng daan-daan libong haha reactions, shares, at comments mula sa mga netizen.

Para kay Jasmine Kim Villon, “The design is very kalawang.”

“Parang masarap mag bending sa 3rd fret g string tas slide papuntang octave hahahahah,” komento ni John Wilson.”

Tila naka-relate naman si Emily Rose Cejuela Duron, ani, “Buti nlang. Ngtyaga ako kahit andami nanunukso sakin dati dahil isang kuskos isang lipat ng chords tas kuskos uli tas puro paltos pa kaliwang daliri worth it lahat ng sakit kc kaya Kona mag sing along with my guitar no.1 fans kopa c papa.”

“Literal na Dugo’t pawis ang kailangan para matuto mag gitara.. lalo na kung ganyan strings,” sabi naman ni Ronald Ryan Marquez.

Ikaw, keri mo ba gumamit ng ganitong gitara? (Moises Caleon)