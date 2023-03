Ako bahala magtanggero! CJ Perez paistar sa Beer habang injury si ‘Kraken’

SIDELINED ng knee injury si June Mar Fajardo, naghanap si coach Jorge Gallent ng go-to guy na mamumuno sa kampanya ng San Miguel Beer sa PBA Governors Cup.

Nangunguna sa mga nag-step up si CJ Perez para itanghal na Cignal Play-PBA Press Corps Player of the Week (March 8, 15-19).

Walang talo sa tatlong laro ang No. 2 Beermen nitong nagdaang linggo – dalawa sa eliminations, panghuli ang 121-105 victory nang sipain ang No. 7 Converge sa quarters.

Sa mga larong ‘yun, nag-average si Perez ng double-double na 23 points, 10.3 rebounds. May sahog pa siyang 5 assists at 3.3 steals per game.

Kontra FiberXers, nagpakalat ang dating No. 1 pick noong 2018 mula Lyceum ng 26 markers, 12 boards, 5 dimes at 5 steals.

Naikonsidera din sina Vic Manuel ng SMB, RR Pogoy ng TNT at Christian Standhardinger ng Ginebra sa weekly citation na binibigay ng mga regular na nagkokober ng PBA beat. (Vladi Eduarte)