2023 Miami Open: Alex Eala matindi karibal sa 1st round

NAHAHARAP sa pinakamatinding hamon si 2022 US Open Juniors singles champion Alexandra “Alex” Eala dahil sa mahirap nitong napuntahan na main draw ng 2023 Miami Open na gaganapin sa Marso 20 hanggang Abril 2 sa Hard Rock Stadium sa Miami Gardens, Florida.

Makakasagupa agad ng 17-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Acadey scholar na si Eala sa una nitong laban bilang isa sa 22 wildcard ang kasalukuyang WTAno. 34 na si Irina-Camelia Begu ng Romania sa pagbubukas ng round of 128 ng Miami Open.

Si Begu ay naging semifinalist sa Adelaide International-1 tournament noong Enero kung saan nabigo ito sa naging kampeon na si Aryna Sabalenka, 3-6, 2-6.

Inaasahang magiging matindi ang laban ng world ranked no. 220 na si Eala dahil huling napagtatatalo si Begu.

Sakaling makausad sa round of 64, posibleng makasagupa naman ni Eala ang 23rd seed na si Qinwen Zheng ng China na may ranking na WTA no. 23.

Si Zheng ang kasalukuyang no.1 Chinese player at kinikilala bilang 2022 WTA Newcomer of the Year.

Ito ang pangalawang pagkakataon na nakatanggap si Eala ng automatic entry sa main draw para makasabak sa mahirap na WTA1000 tournament matapos ang unang paglalaro nito nakaraang taon na agad nagtapos sa unang round pa lamang na kabiguan. (Lito Oredo)