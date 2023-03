2 batas trapiko ipapatupad ng MMDA sa Abril

Kung kayo po ay nakatulog sa pansitan, baka magulat kayo kapag ganap nang ipinatupad ng Metro Manila Development Authority (MMDA) ang dalawang regulasyon para sa mga motorista.

Isa rito ay para sa mga gumagamit ng Commonwealth Avenue ng Quezon City mula sa Quezon Elliptical Road hanggang sa Dona Carmen Subdivision.

SA bisa ng MMDA Resolution No. 22-15, magkakaroon ng exclusive motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Ang outer lane o pinakakanan malapit sa bangketa ay itinalagang bicycle lane. Ang ikalawa mula sa bangketa ay para naman sa public utility vehicles; ang ikatlong lane ginawang exclusive motorcycle lane; at ang natitirang lane ay para naman sa ibang klase ng sasakyan. Ang mga hindi susunod ay magmumulta ng P500 kada huli.

Ayon sa MMDA, ang motorcycle lane ay paraan para bawasan ang mga banggaan na sangkot ang motor, at mapabilis na rin ang daloy ng trapiko. Base sa MMDA’s Metro Manila Accident Reporting and Analysis System (MMARAS), 1,686 o limang kaso kada araw ang motorcycle-related road crash sa Commonwealth Avenue noong 2022; 13 dito ang namatay, 930 ang nasugatan, at 743 ang nauwi sa damage to property.

Gumawa ng dry run noong Marso 9-19 para sanayin ang mga riders at iba pang motorista sa pagkakaroon ng mc lane. Mahigit 9 libong motorista ang nasita sa buong dry run. Ngayong Lunes, Marso 20, nakatakdang ipatupad ang regulasyon, pero nagpasya ang MMDA na habaan pa ng isang linggo hanggang Marso 26 ang dry run para ayusin ang mga lubak na tinamaan ng mc lane. Gagamitin rin ang dagdag na araw para ikabit ang mga reflectors at solar lamps para sa kaligtasan ng mga riders.

Be warned! Simula Marso 27, manghuhuli na ang MMDA sa mga hindi susunod sa mc lane.

Ang isa pang ikinakasa ng MMDA ay ang single ticketing system sa bisa ng MMDA Resolution No. 23-02. Sa ilalim ng sistema, magiging pareho na ang multa sa mga traffic violations sa buong Metro Manila. Matatapos na sa wakas ang kalituhan dahil sa iba-ibang batas trapiko ng bawat lungsod at bayan sa NCR.

Kailangan na lamang na ang Metro Manila Traffic Code 2023 ay ipasa ng bawat konseho ng mga bayan at lungsod na kasama sa Metro Manila Council. Ang sistema ay ikakabit sa pamamagitan ng internet sa LTMS (Land Transportation Management System) ng LTO kaya ang bawat paglabag ay automatikong papasok sa record ng drayber at/o sasakyan.

Ang target ng MMDA ay ipatupad ang bagong regulasyon sa huling linggo ng Abril. At para iwasan ang kalituhan sa pagpapatupad nito, magsasagawa ang MMDA ng dry run ng single ticketing system pagkalipas ng Mahal na Araw, ayon kay MMC president at San Juan Mayor Francis Zamora.

“There is a need to conduct a dry run to increase public awareness,” sabi ni MMDA Acting Chairman Atty. Don Artes

Kasama sa inihahanda para sa pagpapatupad ng bagong batas ay ang online payment para bayaran ang multa sa pamamagitan ng Bayad Centers o ng isang mobile app.

Ilang araw na lang ay Abril na. Kung walang magbabago sa batas at sa plano, siguradong ipapatupad ang mga eto. Baka sabihin ninyo, hindi ninyo alam. “I was not informed!” Hindi po tinatanggap ang ganyang palusot.