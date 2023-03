1 pang suspek sa Degamo killing sumuko

Sumuko sa Armed Forces of the Philippines (AFP) ang isang dating sundalo, ang ikaanim na suspek, na sinasabing may mahalagang partisipasyon sa pagpatay kay Negors Oriental Governor Roel Degamo.

Sa press conference ng Joint Task Force Degamo na isinagawa sa Department of Justice (DOJ) kahapon nang umaga, sinabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos na sumuko ang suspek sa military unit sa Negros Oriental at na i-turn-over na sa National Bureau of Investigation (NBI).

“Inuulit ko may magandang pangyayari na kung saan merong isang nag-surrender na part daw ng team sa pagpaslang kay Gov. Degamo,” ani Abalos.

Samantala, sinabi ni AFP chief of staff General Andres Centino na sumuko sa militar ang suspek noong Biyernes at dinala ito sa tanggapan ng NBI nitong Linggo.

Ayon pa kay Centino, may hawak na mahahalagang impormasyon ang suspek na makatutulong nang malaki para maresolba ang kaso ng pagpatay sa gobernador.

Kasabay nito, sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na may direktang partisipasyon sa krimen ang suspek at binanggit din ito ng apat na suspek na una ng nahuli ng mga awtoridad.

“Very critical ang information niya, one of the main players sa naganap na pangyayari. Itong taong ito kasama siya. Marami siyang sinabi pero bina-validate pa muna lahat para malaman natin kung gaano katotoo lahat ‘yan bago isama sa case information. ‘Yung mga sinasabi niya corroborates the previous statements given to us and he knows the other people who were involved kaya alam natin ‘yung extent ng network,” dagdag pa ni Remulla.

Malaki rin aniya ang posibilidad na ituro ng sumukong suspek ang utak sa krimen.

Samantala, sinabi ni Abalos na may 30 kaso na ang isinampa laban sa apat na naarestong suspek at 12 iba pa sa pamamaslang kay Degamo at walo pang katao matapos silang pagbabarilin habang namimigay ng ayuda ang gobernador sa kanyang mga nasasakupan sa compound nila sa Pamplona nitong Marso 4.

Kabilang sa isinampang reklamo ang siyam na kasong murder, 15 frustrated murder, tatlong attempted murder at tatlong paglabag sa firearms and ammunition law. (Edwin Balasa)