US kinalos Venezuela, abante sa semifinals

HINAMBALOS ni Trea Turner ang go-ahead grand slam sa eighth inning para ihatid ang US sa 9-7 win laban sa Venezuela at bumiyahe sa semifinals ng World Baseball Classic Sabado ng gabi sa Miami.

Haharapin ng defending champions Americans ang Cuba ngayong araw para sa isang puwesto sa WBC final alinman kontra Japan o Mexico.

Nilabas sa fifth inning si Houston Astros star at Venezuela second baseman Jose Altuve nang tamaan ng pitch sa braso.

Iwan sa 7-5, pinuno ng US ang bases sa eighth mula sa walk, single at hit-by-pitch laban kay losing pitcher Jose Quijada.

Ipinalit ng Venezuela sa mound si Silvino Bracho, pinitik ni Turner – No. 9 batter sa US lineup – ang pangatlong pitch 407 feet sa left field para kumpletuhin ang pangatlo lang na grand slam sa kasaysayan ng American WBC. (Vladi Eduarte)