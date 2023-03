ITINULAK nina Ping Exciminiano at Gryann Mendoza ang TNT na walisin ang apat na karibal sa Pool B para sumulong sa quarterfinals ng 3×3 Basketball Thai Super League nitong Sabado sa Nakhon Ratchasima, Thailand.

Kasama ng dalawa sa Triple Giga sina Joseph Sedurifa at import Raoul Odou na tinumba ang Prabang ng Laos, 21-11, para sa pang-apat na sunod na panalo at agawin upuan ang unang puwesto sa Pool preliminaries.

Mas maaga sa nasabing araw, niligpit ng TNT ang Chumphon Blue Crabs ng Thailand, 21-9. Sinimulan ng team noong Biyernes ang kampanya sa pagbaon sa Udon Wolves ng Thailand din 20-19, at sa Beefman Yokohama ng Japan, 19-12.

Lalabanan ng Triple Giga ang mananalo sa play-in match g Shoot-It Dragons ng Thailand-SG Lionsng Singapore sa round-of-8 set sa Linggo.

Kailangan naman ng Platinum Karaoke nina Nico Salva, Yutien Andrada, Terrence Tumalip at Robert Keith Datu na hakbangan sa play-in match sa parehas na araw upang sumulong din sa Last Eight ng torneo.

Matapos ang 1-1 na simula noong Biyernes, nagposte ang Platinum ng magkasunod na panalo kontra Sriracha Eagle ng Thailand, 21-6, at sa Devil Ants ng Canada via walkover upang tumapos na pangalawa sa Pool C sa 3- 1 win-loss kartada.

Makakaharap nila ang Udon Wolves sa play-in game. (Lito Oredo)