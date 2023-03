Sleeping beauty yarn? Bebot 22 oras natutulog araw-araw

Isa ang pagtulog sa pamamaraan na maaari nating ibigay sa ating katawan upang mamahinga, pero kakaiba ang isang babae sa United Kingdom na inaabot ng 22 oras sa pagtulog araw-araw!

Siya si Joanna Cox, 38-anyos, na mala-sleeping beauty ang atake dahil sa kanyang medikal na kondisyon. Noong 2021 na-diagnose si Joanna ng sakit na idiopathic hypersomnia, isa pambihirang disorder sa pagtulog kung saan nakakatulog siya ng higit walong oras habang karaniwan namang bagsak ang katawan tuwing daytime.

Bago siya ma-diagnose ng sakit na ito ay nakaranas umano ng ilang sintomas si Joanna tulad ng pagtulog randomly sa kanyang sasakyan at mga ginigimikan na club.

Kwento niya sa isang panayam, “It started out of nowhere – nothing triggered it, I just felt really tired. At first, they thought it was depression, and I was referred to a mental health specialist. But that was ruled out because I didn’t have any other signs apart from tiredness.”

May pagkakataon din umanong tila nagha-hallucinate siya dahil nakakakita siya ng daan-daang mga gagamba na gumagapang sa kanyang ulo.

Dahil dito, pakiramdam niya ay unti-unting nasisira ang kanyang buhay. Ani, “It’s honestly ruining my life – I’m like a real-life Sleeping Beauty. I can’t be woken up once I’m asleep. I can’t work, I can’t drive, and I can never make any plans because I don’t know if I’ll be awake. I wake up not knowing what day it is or how long I’ve been asleep for. It’s such an isolating condition to live with and I just really want some help.”

Sa ngayon ay patuloy na umaasa si Joanna na makahanap ng tamang doktor na makakatulong sa kanyang sakit at makakapagbalik sa normal ng kanyang buhay. (Moises Caleon)