Si ‘Manoy’ at ang ‘Ekstra’

Ang ‘Manoy’ ay isang Bikolanong salita na nangangahulugang ‘Big brother’ o ‘Kuya’ sa Tagalog.

Sa pelikulang Pilipino si ‘Manoy’ Eddie Garcia o Eduardo Verchez Garcia sa tunay na buhay, na tubong Juban sa lalawigan ng Sorsogon, dito sa amin sa Bikol, ay nakilala sa kanyang hindi matatawarang talento sa pag-arte at pagiging mahusay na direktor.

Dito po sa amin sa Kongreso, aprubado na sa House committee on labor and employment ang ‘Eddie Garcia Act’ – ito ang pinagsama-samang panukala na kinabibilangan ng aming House Bill (HB) 1270.

Bilang ‘big brother’ or ‘Manoy’ niyo sa Kongreso, kasama po ang inyong lingkod bilang pangunahing may-akda ng HB 1270 gayundin sina Congressmen Migz Villafuerte at Tsuyoshi Horibata, at ang Bicol Saro Party-list.

Sa nakaraang Kongreso, nag-file po tayo ng House Resolution (HR) 195 kung saan hinikayat natin ang House committee on labor and employment na imbestigahan ang occupational health and safety of workers sa entertainment industry dahil sa pagkamatay ni Manoy Eddie apat na taon na ang nakaipas, habang nasa location shooting ng teleseryeng “Rosa Agimat” ng GMA Network Inc.

Noong una po ay ibinalitang inatake daw sa puso si Manoy pero lumabas sa imbestigasyon at kinumpirma ng findings ng doktor na namatay ang aktor sa severe neck and cervical fracture. Natalisod si Manoy sa cable wires ng produksyon. Bumagsak at nabali ang kanyang leeg. Na-comatose ng 12 araw at namatay sa isang ospital sa Makati noong June 2019.

Sa imbestigasyon, walang first-aid treatment pala para kay Garcia. Wala ring medical team na malapit sa shooting location na isang paglabag sa Labor Code provisions sa occupational safety.

Sa sinapit ni Manoy, nabuksan ang mga mata ng lahat sa pangangailangan ng isang batas tulad nitong ‘Eddie Garcia Act’ kaya karapat-dapat lamang pong isunod sa kanyang pangalan ang batas na ito.

Nakita po natin ang pangangailangan hindi lamang ng safe working condition, kundi pati ang karampatang bayad at iba pang benepisyo sa mga manggagawa sa mundo ng pelikula at TV-radio entertainment business. Kadalasan ang taping ay lagpas na sa oras dahil hindi naman sila sumusunod sa regular na 8 AM to 5 PM na trabaho ng karamihan sa ating mga manggagawa.

Si Manoy po ay kasama na sa mga superstar o mga sikat ng artista subalit napabayaan pa rin, eh paano pa po ang mga mas maliliit na manggagawa o yung mga ekstra?

Sa pelikulang ‘Ekstra,’ na pinangunahan ng atin pong nakasama sa Kongreso na si dating Batangas Rep. at gubernadora Vilma Santos-Recto, ipinakita kung ano ang paghihirap ng mga manggagawa sa industriya na kandakuba sa pagtatrabaho, nagpupuyat para sa mga malalaking artista, nagugutom sa set at tumatanggap ng kakarampot na kita.

Batid nating napakalaki ng pagkakaiba sa trato sa mga sikat at mga ekstra. Iyong bigating artista, may sarili pong pahingahan na madalas eh de aircon pa, sagana sa pagkain pero ang mga ekstra ay nagugutom, nasisigawan, at dumadanas ng hindi magandang trato hindi lamang sa mga bossing ng produksyon kundi minsa’y mula rin sa mga sikat na mga artista.

Dito po sa consolidated bill, sosolusyunan ang hindi magandang kalagayan ng lahat ng manggagawa sa industriya. Nakasaad din sa panukala na ito na hindi puwedeng sumobra sa 60 oras kada linggo ang kabuuang oras ng pagtatrabaho maliban na lamang kung may permiso mula sa bubuuing Tripartite Council.

Ang konsehong ito ang magiging tulay sa pagitan ng employer o principal, sa mga manggagawa, independent contractors, cinematographers, artists, directors, assistant directors, composers, writers, production designers, animators, talent managers, videographers, photographers, digital radio technology experts, television, radio entertainment, radio drama casts, digital creators, make-up artists, professional speakers, stunt persons, camera men, background performers, at non-government organizations (NGOs) na may mga labor issues.

Ang konsehong ito ang magiging daan para matiyak na nabibigyan ng full job protection ang lahat ng workers sa film, television at radio entertainment industries kabilang na ang independent contractors na binabayaran lamang para sa production work at iba pang serbisyo tulad ng distribution at exhibition of content o ang mga pelikula at programa sa TV.

Mismong ang Directors Guild of the Philippines (DGP) ang nagsabi na ang production ay tumatakbo ng 16 hanggang 24 na tuloy-tuloy na working hours per set at ginagawa ito upang makatipid ang producer sa production cost sa pamamagitan ng pagbabawas ng shooting days para sa taping. May mga aktor din na nagsabing ang shooting ay tumatagal pa ng mahigit sa 24 oras.

Nito ngang pandemya, hindi lumalabas ang mga artista at production people sa mga lugar na kung saan sinu-shooting ang isang palabas hanggang hindi sila matapos. Okay din naman ito para iwas hawa sa Covid-19. Kaya lang nararapat na sapat din ang compensation o gantimpagal sa lahat ng kasali sa produksyon. May napagalaman nga tayo na ang isang sikat na teleserye ay ginawa, at walang uwian, sa isang beach resort sa Norte mula sa umpisa hanggang sa ito ay natapos.

Kung maisasabatas ang Eddie Garcia Act, hindi na puwedeng pagtrabahuhin ng hihigit sa 8 oras ang isang aktor at pati manggagawa sa set. Bawat oras na sosobra ay ikokonsiderang overtime work.

Ang mga manggagawa ay kailangan ding covered ng Social Security System (SSS), Home Development Mutual Fund (Pag-IBIG Fund) at Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) bago pagtrabahuhin. Ang kanilang monthly contributions ay kailangang paghahatian ng employee at employer, kung applicable, alinsunod sa existing rules at regulations.

Sa consolidated bill, bibigyan ng sapat ng kabayaran, pasilidad, transportasyon, akomodasyon hindi lamang ang mga talents kundi lahat ng manggagawa sa lugar. At kung hindi susunod ay may mga kakaharaping parusa ang mga network o kompanya.

Mismong si Speaker Martin Romualdez po ay naniniwala na ang “Eddie Garcia Act” ay magbibigay benepisyo sa libu-libong taong nagtatrabaho sa entertainment sector.

Ang panukalang ito ay alinsunod sa DOLE Labor Advisory No. 04-2016 na naglalayong bigyan ng pantay, parehas at makatarungang work culture ang mga manggagawa anuman ang kanilang estado sa industriya.

Tungkulin ng gobyerno na patuloy na bantayan ang working conditions ng lahat ng manggagawa upang matiyak na maayos ang kanilang kalagayan, nabibigyan ng tamang sahod at benepisyo at higit sa lahat ay protektado sila laban sa pang-aabuso, harassment at mapanganib na working conditions at economic exploitation lalo na po ang mga menor de edad na nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang Pilipino.

Sa ilalim po ng panukalang ito, ang mga manggagawa na may edad na 60 pataas na magtatrabaho ng higit pa sa 12-oras sa loob ng 24-hour period ay kailangang may waiver alinsunod sa proper form ng DOLE habang para sa mga menor de edad ay kailangan namang sumusunod sa oras na itinatakda ng Republic Act (RA) No. 9231, o “Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act.”

Nakasaad din na ang minimum wage ng mga manggagawa ay hindi bababa sa minimum wage ng nakakasakop na rehiyon at babayaran ito nang tama sa oras gaya ng nakasaad sa kontrata.

Hiling namin sa ating mga senador na maisabatas na agad ito upang mabigyan ng proteksyon at karagdagang benepisyo ang mga manggagawa at lahat ng bumubuo sa mga industriya ng pelikulang Pilipino at telebisyon.