Shirt ni Francis M nabenta ng P620K

Naselyuhan ang pagiging wagas at tunay na iconic star ng yumaong Master Rapper na si Francis Magalona matapos maibenta sa halagang P620,000 ang kanyang lumang polo.

Ipinagmalaki, ibinalandra ito ng Parokya ni Edgar lead na si Chito Miranda sa kanyang Instagram kung saan makikita ang resibo sa pagwawagi sa nangyaring bidding ng rare piece collector na si Toyo.

Makikitang hawak ni Toyo ang frame na nag-plakado ng polo shirt ni Francis M na nakatatak pa ang pangalan nito sa bulsa at ang signature brand nitong three stars at sinag ng araw.

Nasa kabilang side ang asawa ng rapper na si Pia Magalona na hawak din ang frame at isang babae naman sa kabila.

Ito na yata ang pinakamahal na polo shirt na nabili sa auction para sa isang local artist, na puwede namang gayahin ng kung sino.

Pero dahil authentic ang nasabing shirt kaya mahal ang value nito.

Sa kanyang caption, nagpasalamat si Chito sa nakabili ng Francis M shirt na ginamit ng rapper sa music video ng ‘Bagsakan’ noong nabubuhay pa ang singer-rapper-host.

Ang lalaki rin ang nakabili ng polo ni Gloc9 sa halagang P80k at sa polo ni Chito na P150k naman at maging ang puppets sa ‘Halina sa Parokya’ sa presyong P85K.

All in all ay humakot ng tumataginting na P.935M ang grupo nina Chito sa kanilang mga lumang personal stuff na kanilang pina-auction.

Pinasalamatan din ni Chito ang pamilya ni Francis M dahil sa pakikibahagi nila sa proyekto. Kuwento niya, hinanap ng buong pamilya ang polo shirt ni Francis na idinonate sa kanila.

Bukod dito, P300,000 din ang naibigay ng pamilya Magalona kina Chito mula sa kanilang shirt company na Linya Linya.

Ang pagbebenta sa bidding ng mga nabanggit na gamit ay para pantustos sa pagpapagamot ng isa sa mga miyembro ng PNE na si Gab, na may karamdaman.

Nakalabas na ito ng ospital, pero kinakailangan pa nito ng mga sunud-sunod na gamutan para sa tuluyang paggaling.

Kim gustong magkaroon ng concert sa ‘Pinas si Taylor Swift

Naghahakot ng kapanalig at kakampi si Kim Chiu sa Twitter dahil nais niyang makapanood ng pinakabagong concert tour ng Hollywood award-winning singer-songwriter na si Taylor Swift.

Nanawagan si Kim sa kanyang tweet kung sino ang gustong sumakay sa kanyang pagnanais na madala rito sa Pilipinas ang ‘Eras Tour’ ng nasabing international singer.

Nawindang si Kim sa nalaman niyang 44 songs lahat ang kinanta ni Taylor sa nasabing concert tour na nagsimula na sa ibang panig ng mundo, kaya naman na-excite ang girlfriend ni Xian Lim na mapanood ang show.

Tumitiling tweet ni Kim, “44 songs?!!! Philippines please!!!! When???? Who’s with me? #Erastour.”

Nagpapansin pa si Kim sa American singer sa pag-tag ng pangalan nito na @taylorswift13 sa pagbabakasaling mapansin at mag-comment ito sa kanyang tweet.

Umangkas naman ang iba pero umayaw sa pag-iimbita ni Kim. Hindi nila kaya ang siguradong 30k hanggang 50k na halaga ng tickets.

Ang netizen na si @christianrald ang nagpahalakhak kay Kim nang i-congratulate niya ang Kapamilya star at sabihing ito ang napili niyang manlibre sa kanya sa concert.

Noong Friday (March 17) ginanap ang first show ng Eras Tour sa Glendale, Arizon. Wala pang nakalinyang itinerary ‘yon sa Asia.